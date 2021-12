Mário Bittencourt já deu início ao planejamento de 2022 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/12/2021 17:14 | Atualizado 27/12/2021 17:15

Rio - O zagueiro Manoel, de 31 anos, do Fluminense, segue com o futuro indefinido para a próxima temporada. De acordo com o portal "NETFLU", o veterano ainda não revelou se pretende permanecer no Tricolor ou se abre as conversas com outros clubes.

O veterano tem contrato até abril de 2023 e conta com o desejo da diretoria tricolor para continuar no Fluminense. Por outro lado, o atleta segue na concorrência pela posição com Nino, David Braz, Luccas Claro, Luan e com a possível chegada de David Duarte.

Caso decida rescindir o contrato com o Fluminense, o zagueiro pode ter destino selado em 2022. O Cruzeiro deseja o retorno do jogador para a disputa do Brasileirão da Série B. Além do clube mineiro, o atleta foi especulado no Grêmio.