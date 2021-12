Mario Pineida deve ser anunciado pelo Fluminense nesta terça - Foto: Reprodução

Mario Pineida deve ser anunciado pelo Fluminense nesta terçaFoto: Reprodução

Publicado 27/12/2021 19:14

Rio - O lateral-esquerdo Mario Pineida, de 29 anos, deve ser anunciado oficialmente pelo Fluminense, nesta terça-feira (28). O jogador será emprestado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, ao Tricolor por uma temporada, com opção de compra. A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo/CBN".

O atleta foi aprovado nos exames médicos e o Tricolor está se mobilizando para preparar o anúncio para a próxima temporada. O lateral-esquerdo vai disputar a posição com Danilo Barcelos e Marlon. Com a saída encaminhada, Egídio não vai renovar o contrato com o Fluminense.

De acordo com o portal "GE", Mario Pineida é aguardado no CT Carlos Castilho para assinar o contrato com o Fluminense e, em seguida, retornar ao Equador para passar o Réveillon. No dia 9 de janeiro, volta para o Brasil e se apresenta ao Tricolor no dia seguinte.

Além de atuar no setor esquerdo do campo, o lateral Mario Pineida pode ser improvisado na lateral-direita e disputar diretamente com Samuel Xavier e Lucas Calegari, volante improvisado no setor direito do Tricolor.