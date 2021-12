Presidente Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 27/12/2021 21:29

Rio - O Fluminense acertou a compra do lateral-esquerdo Cristiano, de 28 anos, do Sheriff, da Moldávia, por três temporadas. O Tricolor vai pagar R$ 7 milhões parcelados até 2024, pelo jogador que foi destaque na fase de grupos da Champions League. A informação é do portal "GE".

Além do Sheriff, o Fluminense teve que negociar com o Volta Redonda, que tinha 40% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo. Por outro lado, a estreia do jogador na equipe tricolor será adiada até a abertura da janela de transferências internacionais, no dia 1º de fevereiro. O Campeonato Carioca inicia no dia 26 de janeiro.

O lateral-esquerdo Cristiano vai disputar a posição do setor esquerdo com Mario Pineida, que deve ser anunciado por empréstimo nesta terça, Marlon, que terminou a temporada como titular e também com Danilo Barcelos.