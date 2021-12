Presidente Mário Bittencourt, e diretor executivo de futebol, Paulo Angioni. - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/12/2021 20:14

Rio - O Fluminense segue fortalecendo o elenco para a próxima temporada, após acertar as contratações do lateral-esquerdo Mario Pineida, volante Felipe Melo e com os atacantes Willian Bigode e Germán Cano. O último acertou as bases salariais e vai assinar por duas temporadas. Por outro lado, de acordo com o jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo/CBN", o Tricolor não está negociando com um meio-campista para o setor criativo da equipe.

"Muita gente perguntando sobre a chegada de um possível meio-campo. A informação que eu tenho é que, neste momento, o Fluminense não negocia com nenhum outro jogador, além daqueles que já estão sendo informados. Pineida e Cristiano devem se oficializados ainda nesta semana", afirmou jornalista Victor Lessa.

Ainda de acordo com o jornalista, a tendência é de que o atacante Cano, ex-Vasco, acerta os detalhes burocráticos para poder realizar os exames médicos no Fluminense, na próxima semana. Além do jogador argentino, o zagueiro David Duarte deve ser apresentado na primeira semana de janeiro.