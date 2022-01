Germán Cano - Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 01/01/2022 12:16

Rio - O atacante Germán Cano, adaptado ao Rio de Janeiro, após duas temporadas no Vasco, está mais próximo de um acerto com o Fluminense. De acordo com o portal "UOL Esportes", o jogador argentino apontou a permanência na capital carioca como principal motivo para encaminhar a contratação.

A tendência é de que o jogador assine o contrato por dois anos com o Fluminense e seja anunciado nos próximos dias. Por outro lado, o empresário César Merlo, ainda adota cautela para poder encerrar as tratativas com um final feliz para ambas as partes.

O jogador está de férias na Argentina, mas ainda mantém a forma física com um personal trainer para iniciar a temporada. Com a camisa do Cruz-Maltino, Germán Cano disputou 101 jogos e marcou 43 gols.