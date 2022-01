Nino - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 02/01/2022 16:00

Rio - O zagueiro Nino, do Fluminense, entrou na mira do Atlético-MG para a nova temporada. O clube mineiro está acertando a venda de Júnior Alonso para o Krasnodar, da Rússia, e já está monitorando alguns jogadores para promover a reposição no elenco. A informação é do portal "Fala, Galo".

Por outro lado, o zagueiro tricolor não é o único que está sendo cogitado para vestir a camisa do Atlético-MG. Além do jogador, Felipe, do Atlético de Madrid, da Espanha, e o paraguaio Omar Alderete, do Valencia, também da Espanha, entraram na mira do clube mineiro.

O zagueiro Nino é um dos destaques do Fluminense e fez parte da conquista da medalha de ouro com a seleção olímpica, nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. O Tricolor aguarda uma proposta da Europa para poder iniciar uma negociação pelo atleta.