Publicado 02/01/2022 17:00

Rio - O zagueiro David Duarte se despediu do Goiás, no último sábado, em suas redes sociais, e deve ser anunciado oficialmente pelo Fluminense, nos próximos dias. O jogador de 26 anos está no Rio e já foi aprovado nos exames médicos para poder assinar contrato com o Tricolor.

O atleta vai assinar com o Fluminense até 2025 e o Tricolor terá 70% dos direitos econômicos de David Duarte. O jogador vai disputar a posição com Nino, Luccas Claro, David Braz, Manoel, Matheus Ferraz e Luan.

"Gratidão. Essa palavra define esse pequeno vídeo de alguns momentos importante da minha carreira no clube que me formou Goiás Esporte Clube. Meus agradecimentos a todos que estiveram trabalhando diariamente comigo ao longo desses quase 10 anos!! Hoje me despeço do Goiás e começo um novo ciclo na minha carreira. Do Goiás ficaram as grandes amizades e boas lembranças. Obrigado ao meu Deus por tudo que fez e tem feito em minha vida", destaca o zagueiro David Duarte no Instagram.