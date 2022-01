Fluminense pode aumentar proposta por meia do Atlético-MG | Fluminense | O Dia

Nathan, meia do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 03/01/2022 10:28

Rio - O meia Nathan, do Atlético-MG, continua sendo o principal alvo do Fluminense para a disputa da Libertadores. De acordo com o site "Netflu", a diretoria tricolor está disposta a aumentar a oferta salarial para que ele defenda o clube das Laranjeiras em 2022.

Conforme revelado pelo Jornal O Dia, o Fluminense ofereceu um salário mensal de R$ 400 mil a Nathan. Já o Santos, outro clube que deseja contar com o meia, fez uma proposta com vencimentos na casa dos R$ 430 mil. A ideia do time carioca é mudar este cenário com o aumento da oferta.

Sem espaço no Galo, tudo indica que Nathan deve mesmo ser emprestado neste ano. Como o time mineiro não deseja reforçar um rival na Libertadores, o Santos larga na frente para contar com o meia.