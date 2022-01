Zagueiro David Duarte é anunciado pelo Fluminense - Reprodução/Fluminense

Publicado 03/01/2022 11:11

Rio - O Fluminense anunciou nesta segunda-feira seu quarto reforço para a temporada. O Tricolou tornou oficial a contratação do zagueiro David Duarte, de 26 anos, que estava no Goiás. O defensor agora se junta a Felipe Melo, Willian Bigode e Mario Pineida como as novidades do time das laranjeiras para 2022.

Chegou mais um Guerreiro! David Duarte é o novo zagueiro do Fluzão! pic.twitter.com/zqkdSXljrR — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 3, 2022 David assinou com o Fluminense por quatro temporada, ou seja, até o fim de 2025. O zagueiro será mais um reforço no plantel de Abel Braga, também recém contratado para este ano.

Na parte defensiva, o treinador Tricolor tem como opções: Nino, David Braz, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Manoel e o jovem Luan Freitas, das categorias de base. Com isso, David Duarte se torna a sétima opção para a zaga.