Marcos Felipe - Lucas Mercon / Fluminense

Marcos FelipeLucas Mercon / Fluminense

Publicado 03/01/2022 19:14

Rio - O goleiro Marcos Felipe, do Fluminense, não deve sofrer nova concorrência para disputar a posição. O jogador é bem quisto pela diretoria tricolor e ainda é considerado como um dos cinco melhores do setor no país. A informação é do portal "NETFLU".

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em entrevista à TV oficial do clube, afirmou que a diretoria não pretende investir em outro goleiro para esta temporada. Além de Marcos Felipe, Muriel disputa a posição com o jogador.

No último sábado, o contrato de João Lopes, até então terceiro goleiro do clube, encerrou e não deve ser renovado. A tendência é de que o Fluminense invista na posição com a base para suportar a extensa temporada.