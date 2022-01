David Duarte, do Fluminense, rasga elogios a Abel Braga - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 03/01/2022 21:57

Rio - O zagueiro David Duarte, do Fluminense, foi anunciado oficialmente pelas redes sociais do clube nesta segunda-feira e não deixou de aproveitar para exaltar o treinador Abel Braga. O jogador revelou que está ansioso para trabalhar com o técnico, que cumpre a sua quarta passagem no comando do Tricolor.

"Abel é a história do futebol. Acompanhamos desde criança, conquistou títulos como treinador. Estou ansioso para aprender com ele", destaca o zagueiro David Duarte à FluTV nas redes sociais.

Para iniciar a nova temporada, o Fluminense anunciou já a chegada do volante Felipe Melo, como primeiro reforço da equipe, a contratação do atacante Willian Bigode e também o lateral-esquerdo equatoriano Mario Pineida.

Com contrato encaminhado, o centroavante Germán Cano chega ao Rio no próximo fim de semana para assinar o vínculo por dois anos. Além desses jogadores, o Tricolor vai fechar o elenco com o meia Nathan, do Atlético-MG, por empréstimo de uma temporada.