Desejo de Abel para o Fluminense, Patrick encaminha ida para clube paulista | Fluminense | O Dia

Ex-alvo do Fluminense, Patrick, do Internacional, pode reforçar o São PauloFoto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 04/01/2022 12:34

Rio - Quando chegou ao Fluminense, o treinador Abel Braga deixou claro em entrevista quais jogadores do Internacional, com quem havia trabalho, gostaria de contar no Tricolor: Moisés, Rodinei e Patrick. No entanto, o clube das Laranjeiras não chegou em acordo com nenhum destes.

Desejo de Abel, o meia Patrick já está encaminhado para ser o novo reforço do São Paulo. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, apenas alguns detalhes separam o atleta do time paulista. O camisa 88 será negociado em definitivo pelo Colorado.

Dos três, quem chegou mais perto de vir ao Fluminense foi o lateral Rodinei. No entanto, o presidente tricolor, Mário Bittencourt, informou que as negociações foram interrompidas, já que o Flamengo só queria vender o jogador, enquanto o Flu o queria por empréstimo. Já Moisés, renovou seu contrato com Internacional e ficará no Colorado nesta temporada.