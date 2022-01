Fluminense: Paulo Henrique Ganso - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 04/01/2022 16:11

Rio - O meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, participou do projeto social Craque do Amanhã, nesta terça-feira, e afirmou que está 100% recuperado após cirurgia no braço direito. Além disso, garantiu que estará presente na pré-temporada da equipe tricolor na próxima semana.

"(Braço) Está firme e forte. Estou super bem, já começar a pré-temporada junto com o time vai ser muito bom – disse antes de complementar. - Foram três anos de muito aprendizado. Ainda não consegui conquistar o que eu vim buscar, que são os títulos com o Fluminense", destacou o meia Ganso.

"Fome de muitos títulos, fome de gol, de estar ajudando o Fluminense em todos os momentos, dentro e fora de campo. Espero que isso possa acontecer em 2022", concluiu.

Ao todo, o meio-campista e camisa 10 do Fluminense, disputou 103 partidas, marcou nove gols e fez cinco assistências. Ganso tem contrato com o Tricolor até o fim de 2023 e terá mais um concorrente para disputar a posição. Além de Cazares, que está no clube desde o início da última temporada, o Tricolor encaminhou acerto com o meia Nathan, do Atlético-MG.