Zagueiro Nino sonha em disputar Copa do MundoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/01/2022 16:57

Rio - O zagueiro Nino, do Fluminense, admitiu em entrevista ao portal "GE", que sonha em disputar a Copa do Mundo, no Catar, em novembro. O jogador é um dos destaques do Tricolor e, na última temporada, participou da conquista da medalha de ouro com a seleção olímpica, nas Olimpíadas de Tóquio.

"Carrego esse sonho comigo de disputar uma Copa do Mundo. Me vejo num momento bom, preparado, sabendo que, claro, a concorrência é grande, tem outros jogadores na frente, mas espero fazer bem minha parte e ser visto de uma maneira bacana. Quem sabe", destacou o zagueiro Nino ao 'GE'.

Por outro lado, o jogador terminou a última temporada com lesão no músculo adutor da coxa esquerda e ficou de fora da reta final do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Fluminense tem interesse na permanência do atleta neste ano, mas admite que, caso receba propostas pelo atleta, irá analisar para ver se acha positivo para ambas as partes.