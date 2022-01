Zagueiro Davi garantiu a vitória do Fluminense na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 04/01/2022 17:40 | Atualizado 04/01/2022 17:41

Mesmo com revelações badaladas pela torcida como John Kennedy, já nos profissionais, Matheus Martins e Jefté, o Fluminense sofreu, mas venceu a Jacuipense-BA por 1 a 0, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 . O gol de Davi garantiu os três pontos e o Tricolor divide a liderança do Grupo 6 com o Fast Clube-MA, que venceu pelo mesmo placar a Matonense-SP.



Em um duelo movimentado, o Fluminense teve muita dificuldade com o estado do gramado do Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão-SP. Mas não foi apenas isso. Lento, com muitos erros de passes e dribles desnecessários em alguns momentos, a equipe tricolor não jogou bem. Mesmo assim, criou chances que não conseguiu aproveitar.



Somente no segundo tempo, aos 30 minutos, em jogada de bola parada, o Fluminense conseguiu a vitória. Em falta cobrada por Matheus Martins, Felipe jogou para trás, Jefté chutou em cima da defesa e a bola sobrou para Davi cabecear. O goleiro ainda tocou nela, mas não conseguiu evitar o gol.



O goleiro Thiago Gonçalves ainda salvou ao sair nos pés de Deilson no contra-ataque. Agora, os Moleques de Xerém voltam a campo na sexta-feira, às 15h15, contra o Fast Clube.