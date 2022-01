Nathan foi ao CT Carlos Castilho para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo de um ano com o Fluminense - Foto: Reprodução

Publicado 04/01/2022 18:33 | Atualizado 04/01/2022 18:36

Rio - Uma foto do meio-campista Nathan, no CT Carlos Castilho do Fluminense, vazou nas redes sociais, nesta terça-feira. O jogador, que pertence ao Atlético-MG, realizou exames médicos e assinou contrato por empréstimo de uma temporada com o Tricolor.

Antes mesmo do anúncio oficial, o jogador já pode ser considerado o quinto reforço da equipe tricolor para esta temporada. O Fluminense disputou o meio-campista com o Santos e Fortaleza, mas o clube paulista por pouco não contratou o atleta.

Os dois clubes ofereceram R$ 1 milhão ao Atlético-MG pelo empréstimo de um ano e assumindo o salário integral de Nathan. O clube mineiro aceitou as duas propostas e deixou a decisão nas mãos do jogador e de seu estafe.

Entre as duas ofertas, pesou para o jogador a visibilidade por ter a oportunidade de atuar na Libertadores com o Tricolor e um aumento de 10% no salário por causa da mudança de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Por outro lado, Nathan vai disputar a posição com os meias Ganso e Cazares.