Nathan chega ao Fluminense por empréstimo de uma temporadaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 04/01/2022 18:52

Rio - O Fluminense anunciou a contratação por empréstimo de um ano do meio-campista Nathan, nesta terça-feira. O jogador de 25 anos pertence ao Atlético-MG e se tornou o quinto reforço da equipe tricolor para esta temporada.

"Estou muito feliz de chegar ao Fluminense. O acerto foi incrível e eu agradeço à oportunidade de poder vestir essa camisa. Se Deus quiser, com muita batalha e luta, esse será um ano muito vitorioso. A expectativa é a melhor possível, de lutar por títulos. Quando se veste uma camisa desse tamanho, de um clube dessa grandeza, não tem como pensar em outra coisa", destacou o meia Nathan ao site oficial do clube.

"Fico muito feliz com o carinho dos torcedores nas redes sociais. Não consegui acompanhar tanto, porque na fazenda onde estava com a família não tem tanto sinal de internet. Mas os familiares contaram que a torcida estava muito empolgada e fico feliz com esse carinho", completou.

O jogador chega para reforçar o meio-campo do Fluminense e irá disputar a posição com os meias Paulo Henrique Ganso e Cazares. Além de Nathan, o centroavante Germán Cano deve chegar ao Rio no próximo fim de semana para realizar exames médicos e assinar por dois anos com o Tricolor.