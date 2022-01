André, do Fluminense, aparece em comemorações de gols, mesmo que não sejam seus - Divulgação

André, do Fluminense, aparece em comemorações de gols, mesmo que não sejam seusDivulgação

Publicado 05/01/2022 10:35

Rio - Destaque do Fluminense no Brasileirão do ano passado, o volante André também chamou atenção por marcar presença nas comemorações de gols do Fluminense. Em entrevista ao site "GE", ele afirmou que o ato é inspirado em Sadio Mané, do Liverpool.

"Na verdade, eu vi essa comemoração no Liverpool. O Mané, todo mundo que fazia gol, ele chegava por trás imitando. Eu sou um cara muito de grupo e fico muito feliz com meus companheiros fazendo gols, dando assistências. Então, ficava muito feliz quando alguém fazia gol e já saía para abraçar. Acabou que eu peguei isso, comecei imitando as comemorações também. Mas o que vale é a felicidade. Já que não faço tantos gols, o que me resta é comemorar com eles (risos)", disse André.

A revelação do último Brasileirão também celebrou o bom desempenho ao longo da temporada.

"Estou muito feliz por estar sendo reconhecido. Esta temporada tem tudo para ser melhor. Vamos como sempre foi, no jogo a jogo, no dia a dia. Fazer bem uma pré-temporada, uma Pré-Libertadores, com os reforços que estão chegando. É uma honra muito grande estar honrando a armadura tricolor dentro de campo, que a temporada 2022 seja abençoada para nós", completou.