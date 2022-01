Cristiano foi um dos destaques do Sheriff na Champions League - Reprodução

Publicado 05/01/2022 13:04

Rio - O Fluminense está perto de conseguir a contratação de Cristiano. De acordo com o site "NETFLU", o Tricolor das Laranjeiras encaminhou um acordo com o Vitória de Santo Antão, de Pernambuco.

Cristiano defende o Sheriff, clube da Moldávia, e se destacou na fase de grupos da Champions League, o que atraiu o interesse do Fluminense. Como informou a reportagem do O Dia no último mês, a equipe do velho continente teria de repassar 30% do valor da negociação ao Vitória de Santo Antão, o que criou o imbróglio.

Com o decorrer da negociação, o Fluminense encaminhou uma oferta para quitar os valores, ainda não divulgados, de forma parcelada. Com isso, os representantes do clube pernambucano sinalizaram de forma positiva.

Resolvido o impasse das tratativas, Cristiano deve se apresentar até o fim de semana ao CT Carlos Castilho para realização de exames médicos e assinatura de contrato com o Fluminense.