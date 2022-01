Germán Cano pode chegar nesta quinta-feira para assinar com Fluminense - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Germán Cano pode chegar nesta quinta-feira para assinar com FluminenseFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/01/2022 18:40

Rio - O atacante Germán Cano pode ter chegada antecipada ao Fluminense, nesta quinta-feira, para realizar exames médicos e assinar contrato por duas temporadas com o Tricolor. O jogador argentino de 34 anos é aguardado no CT Carlos Castilho. A informação é do jornalista Marcello Neves, do jornal "O Globo".

Anteriormente, a previsão era para o fim de semana, mas o desembarque ao Rio de Janeiro pode ser antecipado. O atacante está de férias na Argentina e tem acerto encaminhado com o Fluminense.

Germán Cano jogou as duas últimas temporadas com a camisa do Vasco, onde disputou 101 partidas, marcou 43 gols e deu quatro assistências. Em comum acordo, entre ambas as partes, decidiram não renovar o contrato, que encerrou no dia 31 de dezembro.