Publicado 05/01/2022 19:46

Rio - O zagueiro Nino, do Fluminense, tem negociação bem encaminhada com um clube do México, que ainda não foi revelado. O jogador de 24 anos é um dos destaques do elenco tricolor e possui contrato até o fim de 2024. A informação é do jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo".

Nino é um dos destaques do Fluminense Lucas Mercon/fluminense

O atleta é bastante valorizado no elenco do Fluminense por causa do desempenho e também pela conquista da medalha de ouro com a seleção olímpica, nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Desde 2019 no Fluminense, o zagueiro tinha contrato com o Tricolor até o fim de 2022, mas a valorização fez um reajuste no salário e vínculo do contrato.

Além de Nino, o Fluminense conta com Luccas Claro, Manoel, David Braz, Matheus Ferraz, Luan e David Duarte. O último veio sem custos após não renovar com o Goiás e foi anunciado como novo reforço, na última segunda-feira.