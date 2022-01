Presidente Mário Bittencourt, e diretor executivo de futebol, Paulo Angioni. - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Presidente Mário Bittencourt, e diretor executivo de futebol, Paulo Angioni.Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 05/01/2022 20:52

Rio - O atacante Lucca, do Fluminense, está sendo considerado como uma das prioridades para a Ponte Preta nesta temporada. O clube paulista sonha com a contratação do jogador de 31 anos, mas o salário do veterano se tornou um obstáculo. A informação é do portal "GE".

Até o momento, a Ponte Preta anunciou oito reforços e planeja fechar com as últimas peças para iniciar o Estadual e Série B do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do clube paulista, Lucca viveu seu melhor momento na carreira, em 2017.

Para tratar a negociação com cuidado, o coordenador Luís Fabiano e o presidente Marco Antônio Eberlin, entraram em contato diretamente para poder iniciar a negociação. Por outro lado, a questão salarial é o que impede de abrir as conversas.

Entre os oitos jogadores anunciados, apenas um foi para o setor de ataque da Ponte Preta. O centroavante Pedro Júnior, ex-jogador do Vila Nova. No elenco do clube paulista, Moisés, Niltinho, Pedrinho e João Veras, que permaneceram para a nova temporada, são as outras opções para o técnico Gilson Kleina.