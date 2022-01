Fábio se despede do Cruzeiro e lamenta saída - Foto: Vinnicius Silva/ Cruzeiro

Fábio se despede do Cruzeiro e lamenta saídaFoto: Vinnicius Silva/ Cruzeiro

Publicado 06/01/2022 11:22

Rio - Fora do Cruzeiro após 17 anos, o goleiro Fábio começa a atrair olhares do futebol carioca. De acordo com a rádio "Rede 98", de Minas Gerais, o Fluminense fez uma sondagem pelo experiente arqueiro, de 41 anos.

Fábio teve sua saída anunciada pelo Cruzeiro, clube que defendia desde 2005, na última quarta-feira. Apesar da informação de que o Tricolor estaria de olho no atleta, o presidente Mário Bittencourt nega que o clube busca um goleiro.

Fábio é um velho conhecido no futebol carioca. O goleiro defendeu o Vasco da Gama entre os anos de 2000 e 2004, antes de se transferir para o Cruzeiro.