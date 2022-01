Nino, zagueiro do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 06/01/2022 12:10

Rio - Estrela da defesa tricolor, o zagueiro Nino pode estar perto de deixar o clube. Com proposta do Tigres, do México no valor de US$ 5 milhões (R$ 28,3 milhões atual cotação), o defensor também recebeu sondagens de um clube árabe, que estaria disposto a oferecer uma quantia ainda maior. As informações são do jornalista Gabriel Amaral, do canal "Raiz Tricolor".

O clube, que não teve o nome revelador, estaria disposto a pagar US$ 6 milhões (R$ 34,2 milhões na cotação atual) para ter o zagueiro na sua equipe. No entanto, Nino não está disposto a jogar no Oriente Médio, já que entende que perderia sua visibilidade e, portanto, recusou a proposta.

A proposta do Tigres seria pagar o valor em apenas duas parcelas, o que seria algo positivo para o Tricolor, que detém 60% dos direitos do atleta. A diretoria do Fluminense ainda tenta negociar junto ao Criciúma, que têm os outros 40%, para que consiga receber um pouco mais pela transferência.