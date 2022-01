Alexsander é um dos destaques do Fluminense na Copinha - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Alexsander é um dos destaques do Fluminense na CopinhaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 06/01/2022 12:30

Um dos integrantes da "Geração dos Sonhos" de Xerém, Alexsander, de 18 anos, disputou apenas a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Fluminense, mas já desperta interesse de clubes europeus. O volante de 18 anos, um dos destaques do time, recebeu sondagens do Grupo City, que comanda o Manchester City, e do Braga, segundo o site GE.

As conversas foram diretamente com os empresários do jovem jogador e o Fluminense não recebeu nenhum contato até o momento. Alexsander renovou seu contrato com o Tricolor em 2021, até 2026 e tem passagens pela seleção de base.



Da "Geração dos Sonhos" de Xerém, que conquistou o título brasileiro sub-17 e foi vice da Copa do Brasil da mesma categoria, os primeiros negociados foram Kayky e Metinho, ambos para o Grupo City.