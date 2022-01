Fred, atacante do Fluminense - Lucas Mercon

Publicado 06/01/2022 14:27

Rio - O treinador Abel Braga, do Fluminense, afirmou que está muito animado com a nova temporada e alertou que, sob o seu comando, o centroavante Fred "'vai se danar' de fazer gols". Em entrevista ao portal "UOL", nesta quinta-feira, o técnico do Tricolor comentou sobre o papel da liderança na equipe.

"Aumentou muito a questão da liderança, isso é muito importante. Já tínhamos o Fred, e, agora, Felipe Melo e Willian vão dar um tipo de liderança na frente e atrás muito grande. Acho que isso ficava muito nas costas do Fred, e esse cara é alguém por quem tenho uma admiração incrível, e sei o quanto vai nos ajudar, e quantos gols ele vai fazer", disse o treinador Abel Braga ao 'UOL Esportes'.

"Ele vai 'se danar' de fazer gol de novo. Estou muito esperançoso por esse aspecto, porque agora não são dois ou três experientes, tem quatro ou cinco experientes, e uma garotada que precisa da experiência e liderança desses caras", concluiu.