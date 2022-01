German Cano - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

German Cano CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/01/2022 16:46

Rio - O atacante Germán Cano, de 34 anos, adiou a chegada ao Fluminense após testar positivo para a Covid-19. Anteriormente, a previsão de vinda do jogador argentino tinha sido antecipada para esta quinta-feira, mas a tendência é de que apareça no CT Carlos Castilho após o dia 10 de janeiro. A informação é do jornal "Extra".

No dia 9 de janeiro, a comissão técnica comandada pelo treinador Abel Braga irá se apresentar ao Fluminense para planejar a semana de treinamento da equipe tricolor. No dia seguinte, os jogadores se reapresentarão para iniciar a pré-temporada.

Em contato com o jornal "Extra", o empresário do atacante Germán Cano, Jose Constanzo, confirmou que o jogador não virá mais ao Rio de Janeiro nesta semana.