Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Mário BittencourtLucas Mercon

Publicado 06/01/2022 18:54

Rio - A negociação entre o zagueiro Nino, do Fluminense com o Tigres, do México, deve ser encerrada após o Tricolor não chegar a um acordo para aumentar o valor da proposta de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual). O clube carioca detém 60% dos direitos econômicos ligados ao jogador de 24 anos e um dos destaques da equipe. A informação é do portal "GE".

Nino é um dos destaques do Fluminense Lucas Mercon/fluminense

O valor foi considerado baixo pela diretoria do Fluminense, que tentou negociar por uma porcentagem maior com o Criciúma, que tem 40% dos direitos econômicos de Nino, mas o clube catarinense não aceitou a oferta e fez com que o Tricolor encerrasse as tratativas.

Diante dos 60% dos direitos econômicos ligados ao zagueiro para o Fluminense, o clube carioca receberia US$ 3 milhões (cerca de 16,9 milhões). O entendimento da cúpula tricolor é de que Nino vale mais do que a oferta oferecida pelo Tigres, do México. Neste caso, o Tricolor tentou aumentar a quantia para US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 25,5 milhões), e o Criciúma receberia US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões), que não foram aceitos pelo clube catarinense.

O zagueiro Nino é um dos destaques da equipe do Fluminense e aumentou a sua valorização após a conquista da medalha de ouro com a seleção olímpica, nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Com a camisa tricolor, o jogador disputou 136 partidas e marcou oito gols, após chegar em 2019, por empréstimo do Criciúma, com opção de compra 50% fixada em R$ 5 milhões, durante a gestão do ex-presidente Pedro Abad.

Após a eleição de Mário Bittencourt, o presidente exerceu a opção de compra com R$ 2 milhões parcelados e o repasse de um crédito de R$ 3 milhões que o Corinthians ainda devia ao Fluminense. Por outro lado, o Tricolor conseguiu o acréscimo de 10% dos direitos econômicos pelo mesmo valor, o que totalizou os 60% vinculados atualmente.