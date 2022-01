Presidente do Fluminense - Mário Bittencourt - Cléber Mendes

Publicado 06/01/2022 20:25

Rio - O Fluminense voltou ao mercado de transferências para buscar mais um zagueiro, e Lucas Ribeiro, do Internacional, é a bola da vez. A provável saída de Nino antes do início da temporada, obrigou a diretoria tricolor a se movimentar para projetar uma peça de reposição no elenco do treinador Abel Braga. A informação foi trazida pelo jornalista Gabriel Amaral e portal "Saudações Tricolores".

Zagueiro Lucas Ribeiro estaria na mira do Fluminense para 2022 Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O zagueiro é velho conhecido de Abel Braga, com quem trabalhou no Internacional, em 2020, onde disputou 33 partidas. O jogador de 22 anos pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e não deve permanecer no elenco do Colorado nesta temporada.

Nesta quinta-feira, o zagueiro Nino adiou a viagem para o México, onde atuaria com a camisa do Tigres. O Fluminense não chegou a um acordo com o Criciúma e também com o clube mexicano para aumentar o valor da proposta, que foi oferecida no valor de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28 milhões na cotação atual).