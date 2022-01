Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 07/01/2022 12:13 | Atualizado 07/01/2022 12:31

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, se mostrou otimista com os avanços financeiros conseguidos pelo clube. Em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, o mandatário tricolor deu detalhes das finanças e fez uma projeção importante.

"Com pagamento das dívidas abrindo mais fluxo, a cada ano estamos fazendo um ajuste fino, mas sem loucuras. Já abro a coletiva dizendo que, apesar das boas contratações do ponto de vista de histórico e nomes, obviamente tivemos saídas no elenco e estamos fazendo encaixes, com reajustes, sim. Um reajuste gradativo. As finanças do clube seguem controladas, precisam seguir controladas, mas tivemos muitos avanços em outras áreas. Perspectiva é de aumento de faturamento para 2022", disse Mário.

"Recentemente eu disse que a reconstrução seria em nove anos. Mas, diante das melhorias, acho que podemos reduzir isso para mais uns três ou quatro anos, totalizando sete. Vamos estar 100% equacionados", acrescentou.

Mário Bittencourt também confirmou a chegada do lateral Cristiano, mais um reforço do clube para 2022.

"Sobre Cristiano, nosso departamento de scout determinou que seria muito importante para nós. O que você precisam entender é que a lateral esquerda é uma posição difícil para o futebol brasileiro, não há nomes aos montes. Tentamos o Guilherme Arana antes, mas a pedida foi de 3 milhões de euros e um salário altíssimo. Tentamos outros jogadores, como o Jorge, que estava no Monaco. Salário muito acima do que podíamos pagar. Cristiano jogava na Europa. Não vamos pagar à vista, a primeira parcela é em meados de 2023. A partir de junho, começamos a pagar as parcelas ao clube que vendeu ele", declarou.