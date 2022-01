Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Mailson Santana/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtMailson Santana/Fluminense

Publicado 07/01/2022 12:54

Rio - Germán Cano será o novo reforço do Fluminense. A informação foi confirmada pelo próprio presidente do clube, Mário Bitencourt. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o mandatário revelou que o argentino já aceitou a proposta feita pelo clube.

O anúncio oficial só ainda não foi realizado, porque o jogador está com Covid-19 e não pôde viajar para o Rio de Janeiro. A diretoria aguarda que o teste negativo de Cano para pode anunciar o atacante à torcida tricolor.

"Aceitou a nossa proposta. A finalização do contrato está sujeita aos exames médicos de praxe. O Cano era aguardado hoje para fazer os exames e assinar o contrato. Mas os empresários entraram em contato nos afirmando que ele havia sido acometido por essa nova variante. Por questões óbvias, não poderia entrar no avião. Depois do prazo de sete dias, realizará outro exame. Assim como o Felipe Melo está contratado e pegou Covid. Esperávamos fazer esse anúncio no dia de hoje, dar esse presente ao nosso torcedor. Infelizmente, não foi possível. Faremos os exames nos nossos atletas e com tanta gente sendo infectada, é possível que percamos alguns jogadores nesses primeiros dias", disse Mário Bittencourt.