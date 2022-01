Goleiro Fábio não é interesse do Fluminense para temporada de 2022 - Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 07/01/2022 14:35

Rio - O goleiro Fábio, de 41 anos, ex-Cruzeiro, não é interesse do Fluminense para a nova temporada de 2022. De acordo com o portal "NETFLU", apesar de já ter procurado por um atleta da posição recentemente, a diretoria tricolor não realizou sondagem pelo veterano e confia na manutenção de Marcos Felipe.

Na última quarta-feira, o jogador se despediu do Cruzeiro e lamentou em suas redes sociais a forma que encaminhou a saída com a nova gestão comandada por Ronaldo Fenômeno, principal investidor do clube, e diretor de futebol, Paulo André.

No dia seguinte, na quinta-feira, a rádio "Rede 98", de Minas Gerais, ventilou o nome do goleiro e afirmou que o Fluminense teria feito uma sondagem pelo veterano. Por outro lado, caso o goleiro Muriel, reserva de Marcos Felipe, encaminhe uma rescisão amigável, a diretoria tricolor entrará novamente no mercado de transferências.