Zagueiro Nino, do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 07/01/2022 14:31

Rio - Faltaram detalhes para o Fluminense não negociar o zagueiro Nino com o Tigres, do México. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (7), o presidente Mário Bittencourt falou sobre a situação envolvendo o defensor.

De acordo com o mandatário do Tricolor, o clube não chegou a um acordo com o Criciúma pelos valores que considerava justos para poder concretizar a venda do zagueiro.

"Para a gente ficaria 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,8 milhões). Eu falei diretamente com ele, seu representante e ao presidente do clube do México, que se eu não ficasse com 4,4 ou 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões), o Fluminense não faria. E eu precisava que o Criciúma desse anuência. Entendemos que ele vale mais que isso, mas não chegou nenhuma outra proposta e respeitando a vontade de jogador e todas as partes. Inicialmente achamos que o Criciúma iria aceitar. A primeira resposta verbal foi de que tinha interesse. Chegamos a fazer as minutas e em algum momento o Criciúma entendeu que queria um valor maior", explicou Mário Bittencourt.

Segundo o mandatário do Flu, a reação do zagueiro escancarou o carinho pelo clube das Laranjeiras.

"Não era para ser, não aconteceu. Sou feliz aí, entendo o senhor. Obrigado pelo empenho por tentar fazer o melhor acordo. Mas eu e minha família somos equilibrados e amamos o Fluminense. Eu me apresento segunda-feira para a pré-temporada", teria dito Nino, me ligação com Mário.