De volta ao sub-20, John Kennedy desencantou e fez o primeiro na Copinha - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 07/01/2022 17:22

Não foi uma grande atuação, mas o Fluminense melhorou em relação à estreia e venceu com certa facilidade o Fast Club-AM por 3 a 0 no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão-SP. Com o resultado, o Tricolor chegou a seis pontos e se garantiu na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com uma rodada de antecipação.

Filho do ex-jogador Iranildo, Yago foi um dos destaques do time, com duas assistências, para o gols de Miguel Vinicius, que abriu o placar no primeiro tempo, e de Jhonny, já no segundo em bela jogada. Num pênalti inexistente, John Kennedy desencantou na Copinha e fez o terceiro.



Após um primeiro tempo fraco, mesmo com o gol, o Fluminense melhorou com a entrada do lateral-direito Jhonny, mudando o esquema de três para quatro defensores no intervalo. O time conseguiu se encontrar em campo e passou a criar mais chances, só que seguiu com dificuldades de finalizar.



Com seis pontos no Grupo 6, o Fluminense se garantiu na próxima fase da Copinha com a vitória do Jacuipense-BA por 4 a 0 sobre a Matonense-SP. Como os baianos enfrentam o Fast Club na última rodada, o Tricolor só pode ser ultrapassado por um clube.