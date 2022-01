Presidente do Fluminense - Mário Bittencourt - Cléber Mendes

Publicado 07/01/2022 19:29

Rio - O atacante Lucca, de 31 anos, rescindiu contrato com o Fluminense, nesta sexta-feira, e está livre no mercado, de acordo com o jornalista Lucas Rossafa, do "Correio Popular". Há algum tempo, a Ponte Preta demonstrou interesse em contratar o veterano e não deve medir esforços.

Lucca é alvo da Ponte Preta Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Ainda de acordo com o jornalista, as partes estão acertadas e o atacante tem interesse em retornar para o clube paulista, onde teve uma das melhores temporadas da carreira, em 2017. Para a negociação avançar, Lucca precisou aceitar a redução do salário.

O jogador tem contrato com o Fluminense até abril de 2022 e não tem sido aproveitado na equipe titular. Após as saídas de Raúl Bobadilla e Abel Hernández, o atacante será o próximo da lista de dispensa do Tricolor.