Presidente Mário Bittencourt, e diretor executivo de futebol, Paulo Angioni. - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 07/01/2022 20:42

Rio - O presidente Mário Bittencourt, do Fluminense, negou o interesse pelo volante Patrick, do Internacional, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira. Por outro lado, o mandatário revelou que o jogador foi indicado, entre outros nomes, pelo técnico Abel Braga.

Ex-alvo do Fluminense, Patrick, do Internacional, pode reforçar o São Paulo Foto: Ricardo Duarte/Internacional

"Não fizemos nenhuma proposta. Quando o Abel chegou, fez uma lista de jogadores que considera interessantes, colocou o Patrick. Mas nunca abrimos negociação", disse o presidente Mário Bittencourt, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

No entanto, a permanência de Patrick no Internacional é praticamente descartada. O jogador deve reforçar o São Paulo nesta temporada e falta apenas detalhes burocráticos para assinar por dois anos com o clube paulista. A informação é do portal "GE".