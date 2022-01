Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Mailson Santana/Fluminense

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtMailson Santana/Fluminense

Publicado 08/01/2022 15:26

Rio - O zagueiro Nino, do Fluminense, não deve receber uma nova proposta do Tigres, do México, nesta temporada, de acordo com o jornal mexicano "As". O Tricolor considerou baixo o valor da primeira oferta de US$ 5 milhões (cerca de R$ 28,1 milhões na cotação atual). Neste caso, o clube carioca tinha direito por 60% e receberia US$ 3 milhões, cerca de R$ 16,8 milhões.

Nino é um dos destaques do Fluminense Lucas Mercon/fluminense

Na última sexta-feira, em entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt afirmou que queria o valor no mínimo entre US$ 4,4 e 4,5 milhões, cerca de R$ 24,7 e 25,3 milhões na cotação atual. Além do Fluminense, o Criciúma, que detém 40% dos direitos econômicos do zagueiro, não aceitou receber uma parcela menor.

Além do zagueiro Nino, o Fluminense conta com David Braz, Luccas Claro, Manoel, David Duarte, Matheus Ferraz e Luan Freitas para o setor defensivo da equipe tricolor. Apesar da grande quantidade de jogadores na defesa, o técnico Abel Braga considerou a possibilidade de utilizar três jogadores da posição no time titular.