Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 08/01/2022 19:35 | Atualizado 08/01/2022 19:38

Rio - O lateral-esquerdo Marlon pode estar de saída do Fluminense, após receber sondagens e uma proposta oficial da Europa. Por outro lado, os clubes não foram ainda revelados e o empresário do jogador deve encaminhar a oferta para a diretoria tricolor na próxima semana. A informação é do jornalista Gabriel Amaral. Além disso, de acordo com o portal "LANCE", a cúpula do clube carioca planeja iniciar uma futura negociação apenas em caso de venda e não por empréstimo.

Lateral-esquerdo Marlon, do Fluminense Mailson Santana/Fluminense

A oferta gira em torno de 800 mil euros (cerca de R$ 5 milhões, na cotação atual). No entanto, a diretoria do Fluminense avalia uma contraproposta de 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões). Além disso, Marlon tem interesse em retornar à Europa, apesar de ter conquistado a vaga de titular na reta final da última temporada.

O lateral-esquerdo tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2022, além de contar com 50% dos direitos econômicos ligados ao jogador. A outra metade pertence ao Criciúma, clube catarinense que o revelou profissionalmente. Após o anúncio de Mario Pineida e contrato encaminhado com Cristiano, a tendência é de que o jogador possa definir um novo destino.