Lucca é alvo da Ponte PretaLucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Publicado 09/01/2022 19:29

Rio - O atacante Lucca, do Fluminense, pode ser anunciado em breve pela Ponte Preta, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o jogador aguarda acertar a rescisão de contrato com o Tricolor para poder selar o acordo por dois anos com o clube paulista. A informação é do portal "GE".

O jogador é uma das peças mais desejadas pela Ponte Preta nesta temporada. Para isso, Lucca precisou aceitar uma redução considerável do salário para poder entrar no fluxo da folha de pagamento do clube paulista, que também fez um esforço para enquadrar a situação do atleta.

A tendência é de que o anúncio oficial ocorra no início desta semana, mas tudo depende ainda do acerto com a rescisão de contrato com o Fluminense, onde cumpre contrato até junho de 2022. Na última temporada, o jogador terminou em má fase com a camisa do Tricolor, o que pode facilitar a saída antecipada.