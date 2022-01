Treino do Fluminense - Divulgação

Publicado 10/01/2022 11:03

Rio - O elenco do Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, para iniciar os trabalhos para 2022. No entanto, o técnico Abel Braga não pôde contar com dois dos principais reforços para a temporada: Felipe Melo e Germán Cano, que testaram positivo para Covid-19 durante as férias.

Felipe Melo testou positivo para a doença enquanto passava férias em sua casa de praia em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Nas redes sociais, ele afirmou que está apenas com sintomas leves e isolado com a esposa. Já Cano ficou preso na Argentina e não conseguiu vir ao Rio para assinar o contrato com o Fluminense. Por conta disso, sequer foi anunciado, mas é aguardado no Rio na próxima semana.

A dupla não foi a única a contrair a Covid. Durante os exames realizados na reapresentação, um jogador testou positivo. Ele foi dispensado e já entrou em isolamento, mas o clube ainda não divulgou sua identidade.

O Fluminense terá pouco tempo para se preparar para seu principal objetivo na temporada. No dia 22 de fevereiro, o clube já entra em campo contra o o Millonarios, da Colômbia, pela Pré-Libertadores.