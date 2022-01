Lucca, do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 10/01/2022 16:50

Rio - O atacante Lucca não veste mais a camisa do Fluminense. De acordo com o site "GE", o jogador não se reapresentou junto com o restante do elenco nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, e está cada vez mais perto da Ponte Preta.

Lucca já tem acordo encaminhado com o time de Campinas e aguarda apenas o fim do vínculo com o Fluminense. As partes avançaram nas conversas pela rescisão e devem assinar o fim do vínculo em breve.

No Fluminense desde 2020, Lucca nunca conseguiu se firmar como titular. Foram 54 jogos e apenas quatro gols com a camisa tricolor.