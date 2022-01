Luan Brito fez dois gols na vitória do Fluminense na Copinha - Reprodução de TV / SporTV

Publicado 10/01/2022 17:35

Mais uma vez o Fluminense esteve longe de uma boa atuação na Copa são Paulo de Futebol Júnior, mas conseguiu o primeiro objetivo que era terminar em primeiro lugar com 100% de aproveitamento no Grupo 6. Não foi fácil. Após ficar atrás duas vezes no placar, o Tricolor conseguiu a virada na parte final do jogo e venceu a Matonense-SP por 3 a 2 no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, em Matão.



Já classificado com uma rodada de antecedência, o Fluminense entrou em campo praticamente com um time reserva precisando de um empate para ser primeiro. Mas em boa parte do duelo correu o risco de ficar em segundo lugar no grupo, já que a Jacuipense-BA goleou o Fast Clube-AM por 6 a 0 e venceria no saldo de gols caso ambos empatassem com seis pontos.



Isso porque o Tricolor á levou o primeiro gol aos 30 segundos, com Iago. Os Moleques de Xerém, assim como nas duas primeiras rodadas, não tiveram boa atuação, mas conseguiram empatar aos 28 com Guilherme, em bom cruzamento de Jhonny.



Só que o Fluminense voltou a bobear e Juan fez o segundo da Matonense no primeiro minuto após o intervalo. Com um péssimo segundo tempo, o Fluminense só melhorou após as substituições e chegou ao empate aos 31 com Luan Brito, após nova assistência de Jhonny. E o centroavante, filho do ex-jogador Marco Brito, garantiu a vitória aos 35.



Os Moleques de Xerém agora esperam o vice-líder do Grupo 5, que pode ser Francana-SP, Juventude ou Ponte Preta, que jogam ainda nesta segunda-feira, para saber o adversário da segunda fase da Copinha.