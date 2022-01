German Cano - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/01/2022 19:43

Rio - O atacante Germán Cano tem nova data marcada para chegar ao Fluminense. Desta vez, o atleta é aguardado no CT Carlos Castilho, nesta quarta-feira, para realizar os exames médicos e assinar contrato até o fim de 2023. O jogador argentino tinha remarcado viagem para o Brasil, na última quinta-feira, após testar positivo para Covid-19. A informação é do portal "GE".

O jogador tinha proposta do Oriente Médio, mas decidiu permanecer no Rio e vestir o uniforme do Fluminense. Nas últimas duas temporadas, Cano atuou pelo Vasco, onde disputou 101 partidas, marcou 43 gols e deu quatro assistências.

A maior parte do elenco se reapresentou ao Fluminense nesta segunda-feira, e contou com a presença de alguns reforços, como por exemplo, o meio-campista Nathan, zagueiro David Duarte, lateral-esquerdo Mario Pineida e o atacante Willian Bigode.