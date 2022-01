Abel Braga acompanha reapresentação do elenco do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/01/2022 21:09

Rio - O volante Wellington, de 30 anos, não tem ainda o destino definido nesta temporada, mesmo sem espaço na equipe titular do Fluminense. De acordo com o jornalista Victor Lessa, da "Rádio Globo", o jogador não foi procurado pela diretoria tricolor para decidir se será emprestado ou para saber se não faz mais parte dos planos do clube carioca.

Wellington Lucas Mercon / Fluminense

Por outro lado, o volante chegou a conversar com o treinador Abel Braga sobre o seu futuro, durante a reapresentação do elenco nesta segunda-feira. Ainda de acordo com o jornalista, havia a expectativa de Wellington ser negociado, mas isso ainda não aconteceu com a diretoria tricolor.

O contrato do jogador encerraria no fim de 2021, mas o vínculo apresentava uma cláusula de renovação automática após ser relacionado em 60% das partidas do Fluminense na última temporada. Desta forma, após ter concluído a exigência, obteve a renovação até o fim de 2022.

Entretanto, o setor da lateral-esquerda pode ter uma definição nos próximos dias. Neste caso, Danilo Barcelos não faz mais parte dos planos do Fluminense, mas por enquanto, não recebeu nenhuma proposta por empréstimo ou de venda.

No caso de Marlon, que terminou a última temporada como titular na lateral-esquerda, o empresário do jogador confirmou ter recebido sondagens do Leste Europeu, especificamente, da Turquia. Por outro lado, nenhuma oferta oficial, enquanto isso, o atleta permanece para a pré-temporada.