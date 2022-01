Lateral-esquerdo Marlon, do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 11/01/2022 11:00

Rio - Titular do Fluminense na reta final do último Brasileirão, o lateral Marlon pode deixar o clube em breve. De acordo com o site "GE", o jogador tem recebido sondagens para um retorno à Europa, onde já atuou no Boavista, de Portugal, e no Trabzonspor, da Turquia.

Segundo o veículo, o Trabzonspor, inclusive, foi um dos clubes que demonstraram interesse na contratação do atleta. Na última segunda-feira, Marlon foi citado pela imprensa grega como alvo do Olympiacos. Mesmo com as especulações, ainda não há uma proposta ao Fluminense.

Apesar de ter terminado o ano como titular, a tendência é que Marlon perca espaço em 2022. Para a lateral-esquerda, o clube contratou Cristiano e o equatoriano Pineida.