Felipe Melo em campo no CT do Fluminense, perto de FredDivulgação/Fluminense

Publicado 11/01/2022 12:02

Menos um problema para o técnico Abel Braga no início de pré-temporada do Fluminense. Recuperado da Covid-19, Felipe Melo se apresentou nesta terça-feira e já iniciou os trabalhos em campo, perdendo apenas um dia em relação aos novos companheiros. Com isso, o Tricolor não pode contar no momento apenas com Luiz Henrique e Germán Cano por causa da doença.

O volante de 38 anos testou positivo para a Covid na semana passada, enquanto passava férias em sua casa de praia em Maresias, no litoral norte de São Paulo. Nas redes sociais, ele afirmou que estava apenas com sintomas leves e isolado com a esposa.



Agora o Fluminense espera nos próximos dias pela chegada de Germán Cano, que estava na Argentina em isolamento. Por ter testado positivo, o atacante argentino não desembarcou na quinta-feira para assinar o contrato.



Já Luiz Henrique foi diagnosticado com a doença ao se apresentar na segunda-feira e foi imediatamente isolado, devendo retornar ao CT na próxima semana.