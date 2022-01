Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Publicado 11/01/2022 14:36

Rio - O lateral-direito Lucas Calegari, joia de Xerém, recebeu sondagens de clubes portugueses, ainda não revelados, na última temporada. De acordo com o portal "NETFLU", o jogador de 19 anos está sendo monitorado e pode estar perto de uma futura venda neste ano.

Lucas Calegari Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Em 2021, Calegari iniciou a temporada com o pé direito, vivendo a melhor fase com a camisa do Fluminense. No entanto, no decorrer do último ano, o jovem atleta perdeu espaço e acabou indo ao banco de reservas para o lateral-direito Samuel Xavier.

Por outro lado, o atleta ainda é a primeira peça de reposição, caso o treinador Abel Braga não tenha condições de utilizar o Samuel Xavier. Além desses jogadores, o lateral-esquerdo Mario Pineida, novo reforço da equipe tricolor, é destro e pode atuar no setor direito, apesar de ter afirmado que prefere continuar em sua posição de origem.