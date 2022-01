Abel Braga se anima com temporada de 2022 no Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 11/01/2022 18:39

Rio - O Fluminense pode ter mais despedidas de jogadores antes de iniciar o Campeonato Carioca, no dia 26 de janeiro. O técnico Abel Braga planeja utilizar entre 30 a 34 jogadores no elenco tricolor durante a temporada. A informação é do jornalista Marcello Neves do jornal "O Globo".

O mais próximo de efetivar a próxima saída é o atacante Lucca, que tem acordo costurado com a Ponte Preta, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube e o jogador aguardam o acerto na rescisão de contrato para poder ser anunciado nos próximos dias.

Além do jogador, o lateral-esquerdo Marlon também pode encaminhar uma saída do Fluminense. Por outro lado, o Tricolor planeja vender o atleta e não emprestar novamente para outros clubes. Para o seu lugar, a diretoria já contratou os laterais Mario Pineida e Cristiano.

O volante Hudson não faz mais parte dos planos do Fluminense, porém, o veterano assinou um acordo para permanecer até o fim deste mês para poder concluir a recuperação após a cirurgia no joelho. Quando estiver recuperado, o veterano se despedirá do Tricolor.