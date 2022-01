Nathan participa de treino no Fluminense - Lucas Mercon/Flu

Publicado 12/01/2022 11:17 | Atualizado 12/01/2022 11:17

Rio - Um dos novos reforços do Fluminense para 2022, o meia Nathan tem se mostrado empolgado com o começo da temporada. Depois do treino de terça-feira, apenas o segundo da pré-temporada, o jogador disse estar confiante para o ano e agradeceu a recepção por parte do time tricolor.

"Segundo dia de trabalho foi incrível, abençoado. Muito trabalho e dedicação, agradeço ao pessoal da equipe e comissão técnica por terem me acolhido de braços abertos. Tenho certeza que será um grande ano", disse ao site oficial do Fluminense.

Nathan chegou ao Fluminense por empréstimo junto ao Atlético-MG. O meia ficará no Tricolor por pelo menos um ano, mas há a opção de compra no fim do contrato - em dezembro deste ano.