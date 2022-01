Felipe Melo em campo no CT do Fluminense, perto de Fred - Divulgação/Fluminense

Publicado 12/01/2022 13:12

Primeira contratação anunciada para 2022, Felipe Melo não pode se apresentar junto ao grupo por ainda estar em isolamento por causa da Covid-19. Mas a espera foi pequena e um dia depois, na terça-feira, o volante de 38 anos já estava participando do treino no campo com os novos companheiros. E ele celebrou o primeiro contato com o Fluminense.



Em vídeo divulgado pelo Tricolor, é possível ver Felipe Melo já à vontade, falando bastante e orientando durante uma parte do treino com bola. Essa característica de liderança foi elogiada pelo técnico Abel Braga recentemente, mas o experiente volante garante que, além de ajudar os mais jovens, também tem o que aprender no novo clube.



"Fiquei muito feliz por ter feito o primeiro dia de trabalho no Fluminense, com um grupo maravilhoso, um grupo de atletas que me acolheu muito e espera muito de mim e da minha ajuda. É algo recíproco, vou aprender e ensinar. Espero que possamos conquistar grandes objetivos. É para isso que vim. É um clube grande, acostumado a brigar pelas partes de cima da tabela. Meu sonho é terminar a temporada e poder dizer que valeu a pena, que foi uma escolha importante, levantando alguns troféus importantes", disse à FluTV.



No início da noite desta quarta-feira, Felipe Melo será apresentado pelo Fluminense e concederá sua primeira entrevista coletiva.